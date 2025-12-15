Какой недвижимостью владеет Андрей Данилко: СМИ рассекретили пять квартир артиста в центре Киева

Андрей Данилко

В украинского шоумена Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, есть в собственности немало недвижимости в Киеве.

По крайней мере, именно так утверждает Oboz.ua, со ссылкой на собственные источники. В собственности Андрея Данилко есть пять квартир. Все они расположены в центре Киева, а четыре из них - в одном и том же доме, что на Крещатике. Площадь этих помещений - 66.9 кв.м., 96.2 кв.м., 91,7 кв.м. и 93,1 кв.м. соответственно. Кстати, две квартиры вообще расположены по соседству.

Пятые апартаменты Андрей Данилко, как сообщает издание, оформил на себя в 2024 году. Пятикомнатная квартира, площадью 237.1 кв. м., расположена на улице Владимирский.

Также у шоумена есть в собственности нежилое помещение. Площадь его составляет 416.5 кв.м., а расположено оно на улице Редутная.

