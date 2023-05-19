KALUSH и Jerry Heil представили мощный лирический трек, который посвятили победе Украины в войне

Группа KALUSH и певица Jerry Heil захватили Сеть премьерой новой совместной лирической песни "Стены".

О совместном треке артисты думали уже давно, ведь после первой коллаборации "Волны", фаны часто спрашивали, когда снова услышат звездный дуэт.

Вместе с треком исполнители выпустили черно-белый клип, который снимали на расстоянии. Песню, как рассказали Kalush и Jerry Heil, они посвятили будущей победе Украины в войне.

"Мы верим в скорую победу Украины! И следующая наша песня обязательно будет об этом. Сегодня же мы хотим спеть нашу с Джерри песню "Стены", которая, надеемся, станет мантрой нашей победы уже этим летом", — говорит лидер KALUSH, Олег Псюк.

Кстати, впервые одна из куплетов Jerry Heil написала от имени парня. Таким образом, рассказала певица, ей хотелось подчеркнуть контраст и показать, что она поет не от своего имени.

"Первое проведение припева сбивает с толку: "не вернусь весной". Неужели парень погиб? Но так как его образ — это символ моего несгибаемого народа в песне, то во втором припеве звучит объяснение: "Я вернусь — и выпадет снег", а в эпилоге — "Я вернусь, как косы коснутся стеблей". То есть он выстоит и принесет победу домой летом, и выпадет снег как символ чуда", — рассказала Jerry Heil.

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