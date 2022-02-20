KALUSH и Skofka ошарашили своим неожиданным появлением на "Голосі країни-12"

Они поддержали участницу Веронику Слюзалек.

На 1+1 продолжается пятый эфир шоу "Голос країни-12".

На этой неделе попробовала свои силы Вероника Слюзалек. 26-летняя киевлянка пришла на проект, чтобы поделиться своим творчеством. По словам участницы, она пишет в стиле, "в котором никто еще не делал". Вероника совмещает в своих песнях регги, поп, рок и этнику: "Мне очень нравится миксовать так, как никто этого не ожидает". Артистка создала уже более 40 треков.

Покорять тренеров Слюзалек решила с песней KALUSH и Skofka – "Додому". Свое выступление она посвятила бабушке, ведь родной человек всегда ее поддерживает и мотивирует.

Первым нажал кнопку Святослав Вакарчук. В последний момент все остальные тренеры тоже развернули свои кресла. Когда наступило время выбирать своего звездного наставника, исполнительница пошла в команду Потапа.

Впрочем, неожиданно за кулисами Веронику встречали и авторы трека. По просьбе тренеров, вместе с участницей они спели "Додому".

скриншот с видео

Читайте также: