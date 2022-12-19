Kalush и Skofka попали в громкий скандал после совместной песни "Батькивщина": "Такой зашквар!"

Исполнители Skofka и Kalush попали в громкий скандал после релиза новой песни "Батькивщина".

В совместном треке артистов поклонники возмутились строчками "Воля — це дівчина, шо любить дім, тільки руским би не дала". В Сети разгорелись настоящие споры между пользователями, ведь по мнению многих такие слова просто не уместны. Под видео дуэта сразу появились гневные комментарии:

Девушка-воля всем дает, а русским не дает, да? Йоперный театр, ребята, вы за кого у нас есть?

Такой зашквар!

Как понимать эти слова? Воля – это девушка легкого поведения, которая москалям не дает?

Сильно и в то же время ужас.

Звучит пошло. Начало предложения прекрасное, а окончание…

Ответить на критику решил Skofka. На своей странице в Instagram музыкант добавил часть клипа и объяснил, что в этих строках закладывал другой смысл.

"Я четко понимаю, о чем Вы именно говорите читая эту строку, и действительно, с такого ракурса взгляда это некорректное резкое высказывание, и конечно, все примется во внимание. Конечно, мы уважаем женщин, и ни в коем случае никак не хотели унизительно выразиться. Просто другой оригинальный ракурс взгляда на суть этой строчки затмил, видимо, сознание потому и не обратилось внимание, потому что и подумать плохо не могли о наших девушках, именно поэтому и не заметили резкость. У меня есть жена, уважаю и люблю ее. У меня есть Украина, болит ее, люблю ее и стараюсь для нее. Если в этом кто-то сомневается, не считаю нужным доказывать, но досадно все же когда делаешь добро, но дай маленький шанс поскользнуться, тебе указывают на это с пренебрежением. У меня нет зла на Вас или негатива, спасибо за то, что слушаете нас, просто хотел высказать свое мнение на счет этого, — написал исполнитель в комментариях под постом.

Фото: instagram.com/skofka.ua

Впрочем, в комментариях поклонники исполнителей все равно поделились на два лагеря – кто согласился со Skofka, а кто продолжает настаивать на том, что такие строки в песне это позорно.

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