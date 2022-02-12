Kalush Orchestra довел до слез и "промушарил" фанов выступлением в финале нацотбора "Евровидения"

Исполнитель спел песню Stefania.

Только что во время финала нацотбора на "Евровидение-2022" на сцене конкурса выступил Kalush Orchestra.

Коллектив исполнил конкурсную композицию "Stefania". Кстати, трек получил такое название в честь мамы солиста группы Олега Псюка. Артист признается, что бывало такое, что из-за него родной ему человек плакал. Юношеские годы Олега были не слишком образцовыми.

"Мамины слезы чего только стоят", — поделился эмоциями артист.

Артисту очень досадно из-за своих поступков. Поэтому он решил отблагодарить маме и посвятил ей песню. А вот мама Стефания, в свою очередь, пришла поддержать сына. Она впервые пришла на концерт Kalush Orchestra и расплакалась.

Мама Олега Псюка / скриншот с видео

Отметим, поддержать своих любимцев можно после того, как ведущие Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко объявят начало голосования, поддержать фаворита можно, отправив платное SMS с кодом участника на номер 7576. С одного номера голосовать можно будет только один раз.

Результаты голосования зрителей (50%) добавят в судейское (50%) и сформируют рейтинговую таблицу. Если произойдет такое, что несколько артистов наберут одинаковое количество баллов, то победит тот, кто получил большее количество баллов от зрителей.

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