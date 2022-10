Kalush Orchestra и культовые The Rasmus выпустили дуэтный трек In The Shadows Of Ukraine и клип к нему

Победители "Евровидения-2022", украинская группа Kalush Orchestra выпустила дуэтную композицию, записанную с легендарной финской рок-группой The Rasmus, которая тоже в этом году представляла свою страну на песенном конкурсе.

После успешных экспериментов в музыке еще во время конкурса, у групп возникла идея записать совместную коллаборацию на культовый трек The Rasmus "In The Shadows", получивший в новой версии название "In The Shadows Of Ukraine".

"Впервые мы встретились с Kalush Orchestra на препати "Евровидения" в Амстердаме. Уже это было эмоционально, потому что мы знали, что в Украине идет война и это очень несправедливая ситуация, поэтому встреча с этими музыкантами была как встреча с друзьями, рисковавшими потерять жизнь. Потом в Турине Kalush Orchestra обратился к нам с идеей мешап-версии Stefania, The Shadows, Jezebel. Мы исполнили мешап на уличном концерте, и было ощущение, что происходит магия. Я был ошеломлен музыкой Kalush Orchestra. Игра на флейте в сочетании с битбоксом вызвали у меня мурашки ппо коже. Я такого еще не видел в своей жизни. Это что-то невероятное. Мои напарники вместе говорят, что это блестящее. Таким образом мы все вдохновились создать что-то новое для записи, чтобы мы могли поделиться этим со всеми", — отметил гитарист The Rasmus Ээро Хейнонен.

В свою очередь, для участников Kalush Orchestra песню "In The Shadows" можно считать культовой.

"Наверное, все украинцы моего возраста и чуть старше прекрасно помнят этот трек группы The Rasmus. Мне было 17 лет, когда я его впервые услышал и часто переслушивал по несколько раз. Что скажу точно, я даже никогда не мог себе и представить, что не только познакомлюсь лично с участниками The Rasmus, но и мы вместе споем кавер на этот культовый трек", — говорит лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк.

Kalush Orchestra и The Rasmus

В "In The Shadows Of Ukraine" — сочетание традиционного украинского фолька, хип-хопа и рока. The Rasmus подпевает Kalush Orchestra на украинском языке в мелодичной хоровой части трека. Песня имеет танцевальный ритм и возвышенную атмосферу, хотя, в отличие от нее, лирика достаточно темная и глубокие эмоции, которые сейчас испытывают все украинцы.

"Нам сразу понравилось оригинальное звучание Kalush Orchestra, оригинальное звучание украинского фолка, пение, сопилка, рэп, было вдохновительно слышать, что эта песня может звучать именно так! Мы рады, что эта песня получает новое рождение таким образом, а лирика кажется современной тому, что происходит в Украине и мире", — поделился своими впечатлениями от совместной работы Лаури Йоханнес, соучредитель и фронтмен рок-группы The Rasmus.

Kalush Orchestra и The Rasmus

Услышав финальную версию трека группы решили визуализировать его с помощью совместной видео работы. Когда встретились на съемках клипа, признаются, это выглядело встречей старых добрых знакомых. А самое главное, что эта коллаборация не только музыкальная, но и передает то, что происходит сегодня в Украине.

Над новым звучанием In The Shadows Of Ukraine работал саундпродюсер Антон Чилиби и Иван Клименко, а над видео — режиссер Леонид Колосовский.

На этом сотрудничество Kalush Orchestra и The Rasmus точно не заканчивается. Впереди планируется много сюрпризов, о которых группы обязательно будут информировать фанатов в своих соцсетях.

Читайте также: