Kalush Orchestra о подготовке к "Евровидению-2022": "Работа над концепцией номера сейчас продолжается"

Kalush Orchestra о подготовке к "Евровидению-2022": "Работа над концепцией номера сейчас продолжается"

Также участники коллектива поделились, будут ли изменения в конкурсной песне Stefania.

Группа Kalush Orchestra, которая должна представить Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022", рассказала о подготовке к музыкальному первенству.

Сейчас участники группы активно помогают Украине противостоять российским оккупантам. Так, МС КилимМен, один из членов команды группы Kalush Orchestra, присоединился к рядам Территориальной обороны и защищает Киев.

Лидер группы Олег Псюк основал волонтерскую организацию, чтобы помогать людям найти себе убежище, перебраться, найти лекарства – очень актуально сейчас для тысяч наших граждан. Музыкант Игорь Диденчук тоже занимается волонтерской деятельностью и плетет маскировочные сетки, готовит коктейли Молотова.

Как мы писали ранее, известно, что группа будет выступать на песенном конкурсе 10 мая в первом полуфинале под номером 6.

Как признался в интервью ТСН.ua лидер Kalush Orchestra Олег Псюк, коллектив настроен провести выступление лично на сцене в Турине.

– Что изменили в номере, по сравнению с тем, что было в финале?

– Работа над концепцией номера сейчас продолжается. Группа Kalush Orchestra имеет свой стиль, который мы планируем сохранить и показать миру. Детали, надеемся, все смогут увидеть на "Евровидении" в мае.

- Будут ли внесены изменения в песню Stefania?

– Мы не планируем вносить изменения в песню. Она уже передает дух времени и вдохновляет украинцев в сложные для страны времена. Сейчас Stefania звучит для всех мам, которые переживают за своих детей и оберегают их от войны. Кроме того, наша цель состоит в том, чтобы на "Евровидении" прозвучала песня на украинском языке. Для нас это важная позиция.

- Расскажите о резервной записи видео для "Евровидения"

– Подготовка резервного видео пришлась на время, когда Россия уже начала широкомасштабное вторжение. В условиях войны возможности проводить съемки очень ограничены, а тем более такого уровня, который мы хотели бы показать европейской аудитории. И мы настроены приехать в Турин с новой постановкой и достойно представить нашу страну. Основное наше желание сейчас, чтобы война закончилась, и все наши знакомые и родные были живы.

– Что для вас значит участвовать в "Евровидении"?

Сейчас каждый из нас помогает Украине выстоять как может. Мы с командой совещались, что можем сделать для страны, и поняли, что лучше всего сможем привлечь внимание мира к событиям в Украине именно своим творчеством: показать украинскую музыку, наш дух, что нас не сломать.

Представлять свою страну очень ответственно. Ведь после того, как мы себя покажем – оценивают всю страну. Мы идем на конкурс, чтобы показать, что украинцы не только сильная духом нация, но и талантливая. В столь сложное время нам очень нужна поддержка. Участие в "Евровидении 2022" – это возможность еще раз подчеркнуть события в Украине, а также поблагодарить всю Европу за невероятную поддержку нашего народа.

Мы планируем использовать возможность участия в Евровидении 2022 и все активности, связанные с ним, для большей вовлеченности мирового сообщества в поддержке и помощи Украине.

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