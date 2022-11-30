Kalush Orchestra объяснил, как избавиться от песен российских артистов и почему это важно сделать

Украинская группа Kalush Orchestra запустила инициативу "музыкальная мобилизация Украины", цель которой убедить украинцев не слушать песни российских исполнителей.

С начала полномасштабной войны популярность российских артистов на территории Украины не спадает. Они продолжают занимать топовые позиции на стриминговых сервисах. Впрочем, российские артисты получают от прослушиваний определенный заработок и, соответственно, платят налоги России, которая в свою очередь направляет эти средства и на оружие.

Kalush Orchestra / Фото: Federica Signorile

Kalush Orchestra призвал украинцев отказаться от российских артистов, а отдавать предпочтение украинским трекам, чтобы не быть спонсорами страны-агрессора.

"Если в трендах YouTube, на стриминговых платформах доминирует российское — значит, просто сейчас происходит культурная оккупация Украины. Музыка — это тоже оружие. И здесь нам не нужен лендлиз, чтобы бороться с российским контентом. ВСУ выгоняет оккупантов из наших поселков и городов, мы должны выгнать их из наших колонок и ушей. Потому прямо сейчас, мы объявляем музыкальную мобилизацию Украины! Кто с нами — тот ускоряет завершение войны в Украине!" – отметил Олег Псюк, лидер коллектива.

Команда Kalush Orchestra подготовила специальную видео-инструкцию, в которой рассказала, как избавиться от российской музыки и почему важно это сделать. Кроме того, чтобы обновить свой плейлист, музыканты предлагают подборки с популярными треками украинских исполнителей.

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