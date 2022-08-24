Kalush Orchestra ошеломил суммой, которую собрал за полдня для защитников Мариуполя

В День Независимости украинский коллектив победитель "Евровидения-2022" Kalush Orchestra объявил благотворительный сбор средств.

Музыканты собирают деньги на реабилитацию защитников Мариуполя, которые на протяжении многих суток героически удерживали оборону Азовстали.

Но результаты благотворительного сбора средств за полдня просто удивляют. Kalush Orchestra уже перечислили 2 миллиона гривен.

"Украинцы, вы невероятны. За полдня мы с вами собрали 2 миллиона гривен! Давайте не останавливаться! Каждый ваш донат приближает нас к победе", – поделились музыканты в своем Telegram.

В общем, благотворительный сбор продлится всего одни сутки – 24 августа, а каждый желающий может перечислить в благотворительный фонд 24 гривны.

"Сегодня вы можете стать героем для тех, кто пытался защитить вас до последнего! 24 августа. 24 часа. 24 гривны. Слава Украине. Слава героям. Слава ВСУ", — отметили артисты.

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