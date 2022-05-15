Kalush Orchestra отдаст кубок победителя "Евровидения-2022" на благотворительный аукцион

Украинская группа-победитель конкурса "Евровидение-2022" – Kalush Orchestra – сдержала свое обещание.

Так перед финалом коллектив заявил, что в случае победы – отдаст кубок на благотворительный аукцион, а деньги передаст на нужды Украины.

Во время пресс-конференции для украинских журналистов фронтмен группы Олег Псюк отметил, что музыканты так и планируют сделать.

"Мы планируем нашу статуэтку выставить на аукцион и эти деньги пожертвовать на поддержку Украины и ВСУ. Многие люди за рубежом донатят и есть много людей, кто бы хотел это сделать. И это их мотивирует. Возможно, есть люди, которые могут себе позволить пожертвовать большое сумму и им будет приятно, что будут иметь такую статуэтку на память. Мы думаем, что это очень хорошая идея и это будет очень полезно для Украины", — отметил рэпер.

Исполнитель добавил, что пока группа решает, в какой фонд будут перечислены средства.

Напомним, лидер Kalush Orchestra прокомментировал призыв помочь "Азовстали" в финале "Евровидения". Артист отметил, что не сомневался, поскольку считал это своим долгом.

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