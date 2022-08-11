Kalush Orchestra отказался от участия в Sea Dance из-за пропутинского диджея в лайнапе

Украинская группа Kalush Orchestra выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что не будет участвовать в музыкальном фестивале Sea Dance.

Музыкальный фестиваль Sea Dance должен пройти в конце августа в Черногории. И в нем должна была принять участие украинская группа Kalush Orchestra.

Впрочем, сегодня коллектив выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что отказывается от участия в музыкальном мероприятии из-за того, что там выступит пропутинская артистка, российский диджей DJ Nina Kravitz.

"Мы не будем выступать с пропутинской российской артисткой на одной сцене. На обращение группы организаторы отказались отменять выступление Нины Кравиц. Поэтому, как и обещали, отменяем свое выступление там", — прокомментировал решение группы Kalush Orchestra его лидер Олег Псюк.

Также Олег Псюк добавил, что "желания выступать на одной сцене" с Ниной Кравиц у группы нет. Поэтому группа "сплавляется сама", призывая не покупать билеты на этот фестиваль 28 числа в Черногории всем, кто хотел попасть именно на выступление Kalush Orchestra.

В этом году Kalush Orchestra победил на конкурсе "Евровидение" с песней Stefania / Фото: Associated Press

Напомним, что ранее Kalush Orchestra обратился к организаторам Sea Dance Festival с просьбой убрать из лайнапа российских диджеев, в частности пропутинскую артистку DJ Nina Kravitz. На это организаторы музыкального мероприятия ответили, что "не поддерживают войну в Украине и сочувствуют украинцам. Впрочем, по их мнению, убирать россиянок из лайнапа – это дискриминация, противоречащая ценностям Sea Dance".

Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/kalush.official

Отметим, что когда организаторы фестиваля предлагали Kalush Orchestra выступить в Черногории, речь о выступлении на одной сцене с Ниной Кравиц не шла. Поэтому группа приняла приглашение организаторов. Но когда диджей Нина Кравиц неожиданно оказалась в лайнапе, они потребовали от организаторов феста отменить ее выступление. Что, кстати, сделали другие три музыкальных фестиваля, таких как Дортмундский PollerWiesen, The Crave в Гааге и Movement Detroit. Они подтвердили, что Нина Кравиц больше не будет выступать на их мероприятиях этим летом, опубликовав заявления в социальных сетях.

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