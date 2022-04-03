Kalush Orchestra отправился в промотур в Израиль в поддержку Украины

Israel Calling 2022 состоится в Тель-Авиве.

Представители Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" – группа Kalush Orchestra – отправилась в промотур в Израиль.

Вместе со многими участниками коллектив присоединился к Israel Calling 2022, который состоится в Тель-Авиве.

Об этом сообщает Суспильне.

Так, уже во вторник, 5 апреля, музыканты встретятся с беженцами в Тель-Авиве, выехавшими из Украины из-за российской агрессии. На следующий день у группы запланирована встреча с Министром по делам Иерусалима и национальному наследию Зеевом Елькиным. 7 апреля делегация Украины примет участие в пресс-конференции в отеле Herod's Tel Aviv. В тот же день Kalush Orchestra выступит вживую на концерте Israel Calling 2022 на арене Menora. На мероприятии будут собираться средства для Фонда восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры Украины.

"Мы благодарим за приглашение организаторов в Израиле и с нетерпением ждем знакомства с сообществом "Евровидения". Мы уже чувствуем чрезвычайную поддержку, это то, что сейчас больше всего нужно каждому, кто вынужден жить в войне", — прокомментировал фронтмен группы Олег Псюк.

Суспільне

Напомним, на днях Kalush Orchestra во Львове на Площади Рынок исполнил Stefania и заявил, что едет на "Евровидение". Группа выступит на песенном конкурсе лично.

Читайте также: