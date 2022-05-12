Kalush Orchestra отреагировал на призывы в Сети говорить об "Азовстале" на "Евровидении-2022"

Kalush Orchestra отреагировал на призывы в Сети говорить об "Азовстале" на "Евровидении-2022"

В Сети ширатся призывы пользователей, чтобы мировые лидеры объединились и помогли спасти людей из "Азовстали".

В частности, львовский рэпер Otoy (Вячеслав Дрофа), брат которого считается пропавшим без вести на территории завода, просил группу Kalush Orchestra говорить на "Евровидении-2022" о спасении гражданских и защитников.

"Требуйте от группы Kalush Orchestra упоминания о требовании начать процедуру экстракции и спасения всех защитников и пленных "Азовстали". Представители группы будут говорить, что какие-либо высказывания невозможны из-за правил конкурса, но можем ли мы допустить хотя бы мнение, что кто-то из представителей конкурса будет против высказывания группы в борьбе за жизнь украинских воинов? Нет ничего дороже украинцев, для украинцев", — написал в посте Дрофа.

Фото: otoysounds/Instagram

Фото: otoysounds/Instagram

Kalush Orchestra отреагировал на призывы в Сети говорить об "Азовстале". Хотя коллектив и не может об этом говорить на "Евровидении-2022", музыканты опубликовали пост Instagram, в котором призвали немедленно спасти всех с территории "Азовстали" и показали жуткие кадры, на которых видно, в каких условиях живут раненые.

"Мы просим мировых лидеров организовать экстракцию – гуманитарный коридор в третью страну, чтобы они там находились до конца войны. Сейчас мариупольский "Азовсталь" — это сердце Украины. Помогите спасти наших ребят!" – написали музыканты.

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К слову, Kalush Orchestra просят, чтобы они 14 мая говорили о спасении защитников из "Азовстали". Впрочем, артисты не могут этого сделать. Екатерина Павленко, которая представляла Украину на "Евровидении" в 2021 году объяснила, почему группа не может этого сделать.

Kalush Orchestra угрожает не только дисквалификация и штраф. Певица объяснила, что аудитория "Евровидения" действительно ничем не сможет помочь.

"Самое обидное здесь даже не дисквалификация и штраф, а то, что не та аудитория. Там всем это безразлично. У людей праздник", — ответила Екатерина в комментарии под постом Дрофы.

Напомним, финал "Евровидения-2022" состоится 14 мая. Именно тогда и станет известно, кто станет победителем в международном песенном конкурсе. Сайт ТСН.ua, уже по традиции, будет вести трансляцию мероприятия и в режиме онлайн будет сообщать читателям о ходе событий на музыкальном первенстве.

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