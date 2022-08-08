Kalush Orchestra отреагировала на скандал о выступлении на одной сцене с россиянами: "Это полная шляпа"

Украинская группа Kalush Orchestra отреагировала на хейт относительно своего предстоящего выступления на фестивале с россиянками.

Так, в конце августа победители песенного конкурса "Евровидение-2022" примут участие в фестивале Sea Dance Festival. Там также буду играть диджейки из РФ Нина Кравиц и Анфиса Летяго.

Юзеры сразу же раскритиковали музыкантов, упрекая их в том, что "деньги не пахнут".

Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк отреагировал на это, отметив, что диджеек раньше в программе не было. Также он отметил, что группа уже обратилась к организаторам.

"Такая история: мы должны выступать через месяц на одном фестивале, и тут вдруг в программу поставили какую-то российскую певицу… Это полная шляпа. Мы уже написали организаторам, чтобы ее убрали, если не получится – то мы, конечно, там не будем выступать", – заявил Олег Псюк.

Олег Псюк / Фото: instagram.com/kalush.official

Он также призвал пользователей написать организаторам на их страницу в Instagram, с просьбой исключить из программы артисток с РФ.

Напомним, MONATIK объяснил, почему выступал в России после 2014 года. Музыкант отметил, что раньше получить признание в Украине можно было только после того, как тебя полюбил российский слушатель.

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