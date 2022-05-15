Kalush Orchestra победил на "Евровидении-2022": кто как голосовал за Украину в финале

Kalush Orchestra победил на "Евровидении-2022": кто как голосовал за Украину в финале

В этом году победителем международного песенного конкурса "Евровидение" стала группа Kalush Orchestra.

Каждый украинец болел за музыканта и желал коллективу победу.

К слову, баллы от зрителей и судей для Kalush Orchestra значительно разделились. Жюри ставили для украинцев средние баллы. Только от судей Польши, Молдовы, Латвии, Румынии и Литвы украинцы получили 12 баллов. Исландия и Германия наградили Украину 10. Некоторые ставили ноль. В итоге от жюри мы получили 192 балла.

Результаты зрительского голосования

Однако зрители конкурса совсем не согласны с мнением жюри. Поскольку в итоге Kalush Orchestra получили самое высокое количество баллов, а именно 439 баллов.

И по результатам оценок зрителей и судей украинцы одержали победу.

Результаты зрительского и судейского голосования

Напомним, что в этом году международный песенный конкурс "Евровидение" проходил в Турине, Италия. Конкурс здесь прошел благодаря победе рок-группы Måneskin в 2021 году.

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