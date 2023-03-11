Kalush Orchestra поблагодарил Минкульт и рассекретил, сколько денег собрал во время гастролей за границей

Победитель "Евровидения-2022", группа Kalush Orchestra отреагировала на скандал, разгоревшийся после побега из Украины стендапера Андрея Щегеля, получившего разрешение от Минкульта якобы на проведение благотворительного выступления.

Так, в сторис группы в Instagram появилось обращение от лидера Kalush Orchestra Олега Псюка, который поблагодарил Министерство культуры и информационной политики, которые, по словам Псюка "очень помогали Украине":

"Все слышали историю, что какой-то там блогер уехал из Украины и записал скандальное интервью, после чего полилась масса хейта на Министерство культуры. Хотелось бы обратить внимание людей на то, что благодаря Минкульту очень многие помогали Украине и собирали средства. Даже если говорить о нас, мы за прошлый год, только помимо победы на "Евровидении" и посещения очень многих благотворительных концертов, собрали 60 миллионов гривен для Украины. А таких артистов и разных культурных деятелей очень много. Поэтому хотел бы обратить ваше внимание на то, что большое спасибо Министерству культуры, потому что они сделали очень много для Украины", — сказал Псюк.

Олег Псюк / Фото: instagram.com/kalush.official

Кстати, сейчас коллектив находится с благотворительными концертами в США, где собирает деньги в помощь украинской армии.

Kalush Orchestra

Тем временем представитель Украины на "Евровидении-2023", группа TVORCHI выразила обеспокоенность тем, что из-за новых распоряжений Минкульта о выезде мужчин призывного возраста за границу, они не смогут достойно представить Украину на песенном конкурсе в Ливерпуле и принять участие в важных мероприятиях в поддержку нашего государства.

Отметим, что нововведения Министерства культуры и информационной политики были внесены после того, как комик Андрей Щегель уехал из Украины в Турцию во время войны. И сделал он это, получив разрешение от Минкульта в качестве артиста.

Напомним, что в выезде за границу на благотворительные концерты уже получили отказ участники группы KAZKA Дмитрий Мазуряк и Никита Будаш. Кроме того, свой благотворительный тур по Европе были вынуждены отменить музыканты из группы The Hypnotunez, которых также не впустили за границу.

Читайте также: