Kalush Orchestra под номером 12: порядок выступлений участников "Евровидения-2022" в финале и их песни

В 22:00 в итальянском городе Турин начнется гранд-финал 66-го международного конкурса песни "Евровидение-2022".

В этот вечер станет известно имя победителя музыкального первенства. Свои номера покажут 25 конкурсантов.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает прослушать песни стран-участниц и подготовила порядок их выступлений.

1. Чехия: We Are Domi – Lights Off

2. Румыния: WRS – Llámame

3. Португалия: MARO – Saudade Saudade

4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel

5. Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry

6. Франция: Alvan & Ahez – Fulenn

7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

8. Армения: Rosa Linn – Snap

9. Италия: Mahmood & Blanco – Brividi

10. Испания: Chanel – SloMo

11. Нидерланды: S10 – De Diepte

12. Украина: Kalush Orchestra – Стефания

13. Германия: Malik Harris – Rockstars

14. Литва: Monika Liu – Sentimentai

15. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black

16. Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You

17. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

18. Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól

19. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

20. Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

21. Австралия: Sheldon Riley – Not The Same

22. Великобритания: Sam Ryder – SPACE MAN

23. Польша: Ochman – River

24. Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano

25. Эстония: Stefan – Hope

Напомним, Украину в этом году представляет группа Kalush Orchestra с песней Stefania. После двух полуфиналов букмекеры прочат Украине безоговорочную победу с немалым отрывом от конкурентов.

