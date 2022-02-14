Kalush Orchestra подал петицию президенту о фальсификации голосов в пользу Alina Pash

Также солист группы Олег Псюк рассказал о разногласиях в действиях и заявлении Суспильного.

Солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк, обвинивший Общественного вещателя в фальсификации баллов от жюри и зрителей в пользу победительницы Alina Pash, не планирует сдаваться.

Так, фронтмен коллектива подал петицию к президенту. Об этом он сообщил в своих Instagram-stories.

"Оказывается, мир не без хороших людей. И сейчас нам прилетает очень много информации от разных источников. Есть прямо интересная инфа. Всю информацию мы подаем куда следует. И мы подаем петицию к президенту", — поделился он.

Kalush / instagram.com/kalush.official

Вскоре Олег отметил, что петицию уже подали на сайт президента, и в течение двух рабочих дней она уже будет опубликована.

Kalush / instagram.com/kalush.official

Кроме того, исполнитель рассказал о разногласиях в действиях и заявлении Суспильного. В частности, он отметил, что сначала заявлялось, что результат голосования первым узнает ведущий шоу. Но в результате редактор диктовал баллы Тимуру Мирошниченко в наушник.

"Я вот искренне всей душой не понимаю этот момент, когда ведущий читает с листка оценки. Так почему комментатор в наушнике диктует ему другие оценки? И откуда он их знает, если все оценки на этом листке у ведущего и заявляли, что их больше никто не знает? То есть что-то не сходится", – отметил артист.

Kalush / instagram.com/kalush.official

Также Псюка удивляет тот момент, что выступление группы менее чем за сутки к финалу поменяли местами с ROXOLANA.

"Мы должны быть сначала шестыми. И когда уже все наши фанаты шерили цифру 6, чтобы за нас голосовали, они нас сменили на пятый номер. Когда мы подошли разобраться, нам сказали: "Мы здесь главные, мы начальство и как мы сказали, так и будет. Так что либо принимаете правила, либо просто не выступаете. Все, выбора нет", – добавил Псюк.

Напомним, в финале Нацотбора Kalush Orchestra получил 6 баллов от жюри и 8 баллов от зрителей, а Alina Pash получила 8 от жюри и 7 от зрителей. Группу озадачила путаница во время оглашения баллов и отказ показать лист с итогами голосования украинцев.

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