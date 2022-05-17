Kalush Orchestra поедут в мировое турне: на что будут собирать деньги победители "Евровидения"

После победы в международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" группа Kalush Orchestra стала мировыми знаменитостями.

Музыканты собираются свою победу использовать для помощи Украине. Ведь сейчас у Kalush Orchestra появилось немало поклонников во всем мире, которые бы не прочь ответить их концерт.

Как рассказал лидер группы Kalush Orchestra на пресс-конференции, они планируют поехать в турне по разным странам. Но не просто так, а для того, чтобы собрать средства для ВСУ и для помощи пострадавшим от войны людям.

"Что касается гастролировать по Европе, чтобы собирать средства – да. Именно это мы и планируем. Скоро объявим в нашем Instagram города, где именно мы будем выступать. На каждом мероприятии мы будем собирать средства: и на нужды армии, и на официальные фонды", — сказал Олег Псюк.

К слову, не только единственными концертами будут помогать Kalush Orchestra украинцам в такие трудные времена. Музыканты решили продать свой кубок победителя "Евровидения-2022".

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

"Мы планируем продать статуэтку, да. Хотим продать статуэтку, чтобы собрать деньги для Украины. Очень много людей, которые могут себе позволить пожертвовать много денег на помощь Украины. И эта статуэтка будет дополнительным призом", — добавил Олег.

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