Kalush Orchestra получил новый кубок победителя "Евровидения-2022": что на этот раз с ним сделают музыканты

Предыдущий хрустальный микрофон за победу на "Евровидении-2022" группа Kalush Orchestra вместе с Сергеем Притулой продала на благотворительном аукционе.

Украинский коллектив Kalush Orchestra получил новый кубок победителя "Евровидения-2022".

Предыдущий музыканты продали за космическую сумму на благотворительном аукционе. Да и этот кубок артисты не собираются просто положить на полку и любоваться им.

Новый кубок Kalush Orchestra

В частности, участник группы КилимМэн уже готовится отправиться с ним по городам Украины, чтобы каждый желающий мог сфотографироваться с победным трофеем.

КилимМэн / Фото: Federica Signorile

В список городов, куда уже сейчас планирует отправиться участник Kalush Orchestra, попали Львов, Ивано-Франковск, Киев, Калуш, Черновцы и Винница.

Новый кубок Kalush Orchestra

"После победы на "Евровидении-2022" нам хотелось, чтобы приз конкурса также сыграл свою роль для ускорения победы Украины в войне. Именно поэтому, командой Kalush Orchestra было принято решение выставить хрустальный микрофон на аукцион. То, что организаторы конкурса специально сделают для нас копию — стало приятным сюрпризом. Что ж, подумаем теперь над тем, какую пользу новый кубок сможет принести нашей стране, но сначала, хотим, чтобы каждый украинец мог сфотографироваться с этим трофеем. Победа на Евровидении — это не только победа нашей группы, но и всей Украины", — отметил лидер группы Олег Псюк.

Kalush Orchestra

Отметим, 29 мая группа вместе с "Фондом Сергея Притулы" продала награду на благотворительном аукционе. Микрофон приобрели за 900 тысяч долларов. Новым обладателем кубка песенного конкурса стало криптосообщество. Вырученные деньги пошли на комплекс беспилотников PD-2 для ВСУ.

Организаторы конкурса, узнав о намерении музыкантов продать кубок, решили сделать копию трофея и прислать его группе. Что явилось прецедентом в истории конкурса.

Kalush Orchestra

Напомним, 25 июля стало окончательно известно, что "Евровидение-2023" пройдет в Великобритании от имени Украины – такое решение приняли Европейский языковой союз, Общественное и BBC. Украина как страна-победитель "Евровидения-2022" автоматически попадет в финал конкурса.

Это решение прокомментировали и победители "Евровидения-2022" Kalush Orchestra. Лидер группы Олег Псюк в комментарии отметил, что команда надеется, что "Евровидение-2023" будет иметь украинский колорит и прославить украинскую культуру.

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