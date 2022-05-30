Kalush Orchestra получит новый хрустальный кубок победителя "Евровидения-2022"

Украинская группа Kalush Orchestra, которая стала победителем конкурса "Евровидение-2022", получит новый кубок конкурса.

29 мая коллектив продал свою награду на благотворительном аукционе.

Микрофон приобрели за 900 тысяч долларов. Новым обладателем кубка песенного конкурса стало крипто-сообщество WhiteBIT. Полученные деньги пойдут на комплекс беспилотников PD-2 для ВСУ.

Похоже, организаторы конкурса, когда узнали о добром намерении музыкантов, решили порадовать их еще одним трофеем.

Об этом говорится на странице "Евровидения" в Украине в Instagram со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Напомним, тем временем, КилимМэн из Kalush Orchestra продает на аукционе свидание с собой. Начальная цена лота – 300 гривен. Каждый следующий шаг – 100 грн.

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