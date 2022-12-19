Kalush Orchestra поздравили детей-переселенцев с днем святого Николая в украинской школе в Австрии

Победители "Евровидения-2022" также приняли участие в рождественском благотворительном гала-концерте EU4UKRAINE в Вене.

Группа Kalush Orchestra посетила крупнейшую украинскую школу в Австрии, чтобы поздравить воспитанников с днем святого Николая.

Коллектив поздравил детей-переселенцев, которые сейчас находятся в Вене, с праздником, а в качестве подарка исполнил акапельно песню "Стефанія" и пообщались с маленькими украинцами.

Kalush Orchestra

"Пусть нынешний Николай воплотит мечты каждого из вас и нашу самую общую — победу Украины", — поздравил украинцев с праздником лидер группы Олег Псюк.

Kalush Orchestra

Kalush Orchestra

Также во время своего визита в Австрию коллектив принял участие в рождественском благотворительном гала-концерте EU4UKRAINE. Украинские музыканты спели на одной сцене вместе с известными европейскими артистами Janoska Ensemble, Chorus Juventus, Vienna Boys Choir и другими.

Все средства от продажи билетов и все полученные пожертвования во время концертов будут направлены на обустройство мультимедийных классов в школах города Ирпень, а также на закупку ноутбуков для детей, чьи семьи в этом больше нуждаются.

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