Kalush Orchestra продадут победный кубок "Евровидения-2022" и отправятся в турне

Kalush Orchestra привезет кубок победителя "Евровидения-2022" в Украину, а затем отдаст его для продажи на благотворительном аукционе. Также группа планирует отправиться в гастрольное турне.

Собранные средства от продажи кубка победителя отдадут на гуманитарные нужды в Украине и ВСУ.

Об этом в прямом эфире телемарафона вечером 15 мая сказал директор Kalush Orchestra Николай Кучерявый.

"Планы — развиваться дальше. Прежде всего — это помогать Украине собирать средства, ездить по всему миру и говорить о войне в Украине, ведь, по-моему, культурный фронт не менее важен, чем военный. И он должен напоминать всему миру и объединять весь мир", — отметил Кучерявый.

Он сказал, что "есть достаточно много запросов" на гастрольные турне.

"Мы сейчас возвращаемся в Украину. Привезем все же победу туда. Привезем этот кубок, который мы хотим разыграть как лот и все собранные средства от этого кубка "Евровидения" передать на помощь Украине", — сказал директор группы.

Отметим, группа Kalush Orchestra сегодня, 15 мая, выпустила эмоциональный клип на Stefania, снятый в руинах Бучи и Ирпеня. Лидер коллектива посвятил эту композицию своей маме. Но с началом полномасштабного вторжения России в Украину Stefania стала для многих символом борьбы и несгибаемости.

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