Kalush Orchestra прошли в финал "Евровидения-2022": реакция звезд на выступление группы

Только что отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2022", где Украину представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

Украинцы смотрели трансляцию конкурса и активно поддерживали коллектив.

В частности, наблюдали за первым полуфиналом "Евровидения-2022" и знаменитости. Они активно просили своих фанатов со всего мира голосовать за украинцев, подпевали строки Stefania, а некоторые не могли сдержать слез и во время выступления Kalush Orchestra плакали.

Евровидение 2022 Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

Редакция сайта ТСН.ua собрала реакцию звезд на выступление украинцев на "Евровидении-2022".

Вера Брежнева

Артистка призналась, что впервые в жизни болела за все страны, ведь благодарна всем, кто принял беженцев из Украины. Впрочем, свой голос Вера, конечно, отдала Kalush Orchestra.

"Смотрю "Евровидение". И впервые в жизни я болею за все страны с любовью и благодарностью за то, что каждая из них отнеслась к беженцам из Украины, вообще к нашей стране, — поддержали и согрели. Но, конечно же, свой голос я отдаю ей — моей любимой", — написала Вера.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Оля Цибульская

Певица, когда смотрела выступление Kalush Orchestra, не смогла сдержать слез и заплакала. Она активно болела за коллектив, поэтому очень обрадовалась, когда музыканты прошли в финал.

"Мне, кажется, что это было одно из лучших выступлений. Ребята большие молодцы! Очень круто звучали, по сравнению с предыдущим даже участником. И разрыв, конечно, несется. Просто не могу передать словами, что происходит. Украина победит!" – отметила Оля.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Соломия Витвицкая

А вот ведущая ТСН не смогла удержаться и пела вместе с Kalush Orchestra, когда они выступали в Турине. Соломию просто переполнили эмоции.

"Kalush Orchestra качает", – коротко написала Соломия.

Соломия Витвицкая / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Наталка Денисенко

Актриса призналась, что у нее бегали мурашки по телу, когда украинцы выступали на сцене в Турине. Она считает, что Kalush Orchestra лучше всех выступили.

"От первых нот – табуны мурашек. Наши Kalush Orchestra просто лучшие на сцене. Слава Украине", — поделилась Наталка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Марика Падалко

Ведущая ТСН тоже не смогла сдержать слез. Хотя и не впервые Маричка слышит песню Stefania, но когда Kalush Orchestra выступили в Турине знаменитость сразу начала плакать.

"Молодцы! Сто раз слышала, но как спели в Турине, у меня слезы сразу потекли от первых аккордов", — поделилась Маричка.

Маричка Падалко / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Злата Огневич

Певица, которая в свое время также представляла Украину на "Евровидении", отметила, что Kalush Orchestra победно выступили.

"Гордость за страну! Это однозначно выход в финал", — написала Злата.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, финал "Евровидения-2022" состоится 14 мая. Именно тогда и станет известно, кто станет победителем в международном песенном конкурсе.

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