Kalush Orchestra прошли в финал "Евровидения-2022": реакция звезд на выступление группы

Только что отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2022", где Украину представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania.
Украинцы смотрели трансляцию конкурса и активно поддерживали коллектив.
В частности, наблюдали за первым полуфиналом "Евровидения-2022" и знаменитости. Они активно просили своих фанатов со всего мира голосовать за украинцев, подпевали строки Stefania, а некоторые не могли сдержать слез и во время выступления Kalush Orchestra плакали.
Редакция сайта ТСН.ua собрала реакцию звезд на выступление украинцев на "Евровидении-2022".
Вера Брежнева
Артистка призналась, что впервые в жизни болела за все страны, ведь благодарна всем, кто принял беженцев из Украины. Впрочем, свой голос Вера, конечно, отдала Kalush Orchestra.
"Смотрю "Евровидение". И впервые в жизни я болею за все страны с любовью и благодарностью за то, что каждая из них отнеслась к беженцам из Украины, вообще к нашей стране, — поддержали и согрели. Но, конечно же, свой голос я отдаю ей — моей любимой", — написала Вера.
Оля Цибульская
Певица, когда смотрела выступление Kalush Orchestra, не смогла сдержать слез и заплакала. Она активно болела за коллектив, поэтому очень обрадовалась, когда музыканты прошли в финал.
"Мне, кажется, что это было одно из лучших выступлений. Ребята большие молодцы! Очень круто звучали, по сравнению с предыдущим даже участником. И разрыв, конечно, несется. Просто не могу передать словами, что происходит. Украина победит!" – отметила Оля.
Соломия Витвицкая
А вот ведущая ТСН не смогла удержаться и пела вместе с Kalush Orchestra, когда они выступали в Турине. Соломию просто переполнили эмоции.
"Kalush Orchestra качает", – коротко написала Соломия.
Наталка Денисенко
Актриса призналась, что у нее бегали мурашки по телу, когда украинцы выступали на сцене в Турине. Она считает, что Kalush Orchestra лучше всех выступили.
"От первых нот – табуны мурашек. Наши Kalush Orchestra просто лучшие на сцене. Слава Украине", — поделилась Наталка.
Марика Падалко
Ведущая ТСН тоже не смогла сдержать слез. Хотя и не впервые Маричка слышит песню Stefania, но когда Kalush Orchestra выступили в Турине знаменитость сразу начала плакать.
"Молодцы! Сто раз слышала, но как спели в Турине, у меня слезы сразу потекли от первых аккордов", — поделилась Маричка.
Злата Огневич
Певица, которая в свое время также представляла Украину на "Евровидении", отметила, что Kalush Orchestra победно выступили.
"Гордость за страну! Это однозначно выход в финал", — написала Злата.
Напомним, финал "Евровидения-2022" состоится 14 мая. Именно тогда и станет известно, кто станет победителем в международном песенном конкурсе.
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