Kalush Orchestra раскачали фанатов премьерой нового трека с фольклорными мотивами

Победители "Евровидения-2022" группа Kalush Orchestra увлекли поклонников премьерой новой песни "Ти мене".

Коллектив представил сделанный live-кавер песни KALUSH и снял атмосферный клип к нему. В трке слушатели могут услышать фирменный рэп от солиста группы Олега Псюка, а также традиционные фольклорные мотивы.

"Йо! Когда-то сделали классный LIVE-кавер на KALUSH "Ти мене не маринуй", гоу слушать. Трек так же качает, только еще круче, включайте на полную и кайфоните от звучания и битов. Чекните какой имеем лайв, мы его сняли еще раньше и вот, его время пришло. Следите внимательно за каждым участником лайва. Напоминаю, Kalush Orchestra - это бэнд, который может делать музыку даже тогда, когда в мире не будет электроэнергии", - рассказал о премьере Псюк.

Фаны коллектива были приятно удивлены новым звучанием композиции и похвалили Kalush Orchestra в комментариях: "Просто супер", "Классное исполнение", "Вы невероятные молодцы", "Супер", "Трек крутой".

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