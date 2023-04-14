Kalush Orchestra раскачали фанов зажигательной коллаборацией с известным канадским рэпером

Украинская группа Kalush Orchestra продолжает плодотворно работать над новыми треками.

В этот раз победители "Евровидения-2022" записали зажигательную песню в коллаборации с известным канадским рэп-исполнителем bbno$ и украинским саундпродюсером DITVAK. Необычная композиция получила загадочное название Ushme Uturbe.

Вместе с песней исполнители запремьерили яркий танцевальный клип. Видеоработа снималась в США, так что в кадре появились украинский и американский флаги.

"Йоу! Вы знаете, что может произойти, когда объединятся артисты таких хитов, как "Lalala" и "Стефания", и талантливый украинский саундпродюсер DITVAK?" вашей голове. Видео на трек мы снимали в Остине, США. Надеемся, вам понравится результат нашего сотрудничества", — представили песню Kalush Orchestra.

В клипе артисты примерили стильные яркие образы, а также черные спортивные костюмы с неоновым розовым гербом Украины, а bbno$ появился в кадре в синем классическом костюме и желтой искусственной шубе. Да и вообще, много внимания в своей работе музыканты посвятили украинской символике.

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