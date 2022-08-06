Kalush Orchestra раскритиковали за выступление на одной сцене с российскими диджейками

Украинская группа Kalush Orchestra нарвалась на критику фанатов из-за запланированного выступления на одной сцене с российскими диджеями.

Так, победители песенного конкурса "Евровидение-2022" примут участие в фестивале Sea Dance Festival. Он состоится в Черногории 26, 27 и 28 августа.

Вместе с украинскими музыкантами выступят диджейки из РФ – Нина Кравиц и Анфиса Летяго. Внимательные пользователи увидели их имена в афише и написали гневные комментарии.

В частности, юзеры отметили, что Кравиц поддерживает войну в Украине. Поэтому они затравили Kalush Orchestra за то, что музыканты собираются выступать с россиянами на одной сцене.

Разочаровываете

Kalush может отменить выступление. Удивительно, что они до сих пор этого не сделали. Деньги не пахнут?

Йо пацаны? Толеруем рашку?

Бойкотируем русню! Лучше заработать денег иначе!

Также пользователи обратились к организаторам с просьбой отменить выступление Кравиц.

Отмените Нину Кравец. Она поддерживает войну в Украине

Уважаемые организаторы, как именно вы видите выступление пропутинской Кравиц, так и не выразившей свое мнение против военной агрессии и всех зверств, которые ее страна сделала Украине, на одной сцене с украинской группой? Вы пытаетесь посадить свою задницу на два стула одновременно? Не думаю, что у вас это хорошо получится. Вы должны выбросить кого-нибудь. Выбор с вами.

Ни один россиянин не заслуживает того, чтобы его принимали в этом мире, пока все россияне не найдут где-то в себе мозги и не заставят свой кровавый режим остановить российскую войну в Украине! Зато все россияне играют в дурака и, как Нина Кравиц, в музыку! Выгнать ее с концерта!

Напомним, Анна Тринчер показала, какой оригинальный сюрприз ей устроил любимый на 21-летие. Жених певицы устроил им фотосессию под водой.

Читайте также: