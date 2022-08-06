Kalush Orchestra раскритиковали за выступление на одной сцене с российскими диджейками

Украинская группа Kalush Orchestra нарвалась на критику фанатов из-за запланированного выступления на одной сцене с российскими диджеями.
Так, победители песенного конкурса "Евровидение-2022" примут участие в фестивале Sea Dance Festival. Он состоится в Черногории 26, 27 и 28 августа.
Вместе с украинскими музыкантами выступят диджейки из РФ – Нина Кравиц и Анфиса Летяго. Внимательные пользователи увидели их имена в афише и написали гневные комментарии.
В частности, юзеры отметили, что Кравиц поддерживает войну в Украине. Поэтому они затравили Kalush Orchestra за то, что музыканты собираются выступать с россиянами на одной сцене.
- Разочаровываете
- Kalush может отменить выступление. Удивительно, что они до сих пор этого не сделали. Деньги не пахнут?
- Йо пацаны? Толеруем рашку?
- Бойкотируем русню! Лучше заработать денег иначе!
Также пользователи обратились к организаторам с просьбой отменить выступление Кравиц.
- Отмените Нину Кравец. Она поддерживает войну в Украине
- Уважаемые организаторы, как именно вы видите выступление пропутинской Кравиц, так и не выразившей свое мнение против военной агрессии и всех зверств, которые ее страна сделала Украине, на одной сцене с украинской группой? Вы пытаетесь посадить свою задницу на два стула одновременно? Не думаю, что у вас это хорошо получится. Вы должны выбросить кого-нибудь. Выбор с вами.
- Ни один россиянин не заслуживает того, чтобы его принимали в этом мире, пока все россияне не найдут где-то в себе мозги и не заставят свой кровавый режим остановить российскую войну в Украине! Зато все россияне играют в дурака и, как Нина Кравиц, в музыку! Выгнать ее с концерта!
Напомним, Анна Тринчер показала, какой оригинальный сюрприз ей устроил любимый на 21-летие. Жених певицы устроил им фотосессию под водой.
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