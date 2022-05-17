Kalush Orchestra рассказал, с кем бы хотел вместе спеть: "Будет время, и у нас выйдет общая песня"

Kalush Orchestra рассказал, с кем бы хотел вместе спеть: "Будет время, и у нас выйдет общая песня"

Участники группы Kalush Orchestra после победы на "Евровидении-2022" стали всемирно известными.

Многие артисты хотели бы выпустить с коллективом общую песню.

Как рассказал лидер коллектива Kalush Orchestra Олег Псюк на пресс-конференции, они хотят продвигать украинскую музыку в массы. Так что общие хиты планируют выпускать с зарубежными исполнителями.

"Наша цель сделать так, что украинская музыка была популярна не только в Украине, но и во всем мире. "Евровидение" — это была хорошая платформа для того, чтобы заявить о нашей украинской культуре. И в дальнейшем у нас есть цель делать коллаборации с мировыми звездами. И именно украинский язык и украинские песни выводить дальше за границу, на Запад, возможно, даже в Америку. У нас довольно амбициозные цели, поэтому следите, дальше будет", — отметил Олег.

Kalush Orchestra / Фото: eurovision.tv

Впрочем, музыканты мечтают выпустить совместный трек с американским рэп-исполнителем Эминемом. Артисты верят, что рано или поздно это произойдет.

"Вообще много людей, но мой фаворит Эминем, надеюсь, что будет время, и выйдет у нас общая песня", — добавил Олег.

Кстати, на "Евровидении-2022" Kalush Orchestra познакомились с легендарной рок-группой The Rasmus. Рокерам так понравилась музыка украинцев, что они бы также хотели записать с ними общий трек.

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