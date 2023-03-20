Kalush Orchestra станцевали брейк с американским рэпером Armani White под его хит Billie Eilish

Музыканты встретились в Остине, штат Техас.
Украинская группа Kalush Orchestra продолжает знакомиться с мировыми звездами во время своего путешествия в США.
В Остине украинские музыканты встретились с известным американским рэпером Armani White, автором нашумевшего в Сети хита Billie Eilish.
"Смотрите с кем встретились в Остине. Спасибо, Арман Уайт, за встречу и слова поддержки Украины!", — отметили Kalush Orchestra.
Более того, Kalush Orchestra и Armani White смогли не только пообщаться и поговорить о музыке, но и вместе станцевать зажигалку брейк-данс под хит американского исполнителя. Ковер из украинской группы похвастался своими танцевальными навыками перед коллегой.
Добавим, что во время своей второй поездки в США Kalush Orchestra выступили на престижном музыкальном фестивале South by Southwest (SXSW) в Остине, штат Техас. Там группа выступила трижды – 16, 17 и 18 марта. Накануне своих выступлений на SXSW, украинские победители Евровидения -2022 посетили концерты в Кливленд, Орландо, Детройт и Атланту.
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