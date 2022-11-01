Kalush Orchestra станут специальными гостями MTV EMA 2022: "Готовим особенный номер"

Украинская группа Kalush Orchestra станет специальным гостем ежегодной престижной премии MTV Europe Music Awards 2022, которая состоится уже 13 ноября в немецком Дюссельдорфе.

В настоящее время музыканты находятся в большом туре городами США и Канады. Впрочем, последний концерт Kalush Orchestra отыграет 10 ноября и отправится в Дюссельдорф.

Kalush Orchestra

Музыканты обещают, что их выступление будет особенным и посвященным Украине. На MTV Europe Music Awards 2022 музыканты готовят отдельный номер, режиссурой и постановкой которого занимается популярный украинский хореограф Константин Томильченко.

"Мы рады принять участие в "MTV Europe Music Awards 2022". Это действительно круто быть частью столь важной музыкальной премии и выступать на одной сцене с мировыми звездами. Верим, что это отличный знак, и Kalush Orchestra удивит своим выступлением многомиллионную аудиторию телезрителей в прямом эфире. Готовим очень особенный номер, который посвящаем Украине", – отметил лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк.

Напомним, MTV Europe Music Awards – ежегодная церемония вручения музыкальных наград, основанная телеканалом MTV Европа в 1994 году. Ежегодно премия проходит в одном из крупных европейских городов. В этом году ее проведут в Дюссельдорфе, Германия.

Ранее уже были объявлены все номинанты музыкальной премии. Лидерами по количеству номинаций 2022 года стали Тейлор Свифт (6 номинаций), Гарри Стайлс (7 номинаций), Ники Минаж (5 номинаций) и BLACKPINK (4 номинаций).

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