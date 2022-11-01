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Kalush Orchestra станут специальными гостями MTV EMA 2022: "Готовим особенный номер"

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Kalush Orchestra станут специальными гостями MTV EMA 2022: "Готовим особенный номер"

Kalush Orchestra

Выступление на престижной музыкальной премии коллектив посвятит Украине.

Украинская группа Kalush Orchestra станет специальным гостем ежегодной престижной премии MTV Europe Music Awards 2022, которая состоится уже 13 ноября в немецком Дюссельдорфе.

В настоящее время музыканты находятся в большом туре городами США и Канады. Впрочем, последний концерт Kalush Orchestra отыграет 10 ноября и отправится в Дюссельдорф.

Kalush Orchestra / ©
Kalush Orchestra

Музыканты обещают, что их выступление будет особенным и посвященным Украине. На MTV Europe Music Awards 2022 музыканты готовят отдельный номер, режиссурой и постановкой которого занимается популярный украинский хореограф Константин Томильченко.

"Мы рады принять участие в "MTV Europe Music Awards 2022". Это действительно круто быть частью столь важной музыкальной премии и выступать на одной сцене с мировыми звездами. Верим, что это отличный знак, и Kalush Orchestra удивит своим выступлением многомиллионную аудиторию телезрителей в прямом эфире. Готовим очень особенный номер, который посвящаем Украине", – отметил лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк.

Напомним, MTV Europe Music Awards – ежегодная церемония вручения музыкальных наград, основанная телеканалом MTV Европа в 1994 году. Ежегодно премия проходит в одном из крупных европейских городов. В этом году ее проведут в Дюссельдорфе, Германия.

Ранее уже были объявлены все номинанты музыкальной премии. Лидерами по количеству номинаций 2022 года стали Тейлор Свифт (6 номинаций), Гарри Стайлс (7 номинаций), Ники Минаж (5 номинаций) и BLACKPINK (4 номинаций).

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