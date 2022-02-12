Kalush Orchestra устроил скандал и обвинил Суспильне в фальсификации баллов – видео

Коллектив потребовал показать результат голосования

Только что состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2022".

Победу в конкурсе одержала певица Alina Pash с песней "Тіні забутих предків". Второе место заняла группа Kalush Orchestra, которая получила на бал меньше чем Алина.

За кулисами конкурса коллектив устроил скандал и обвинил Суспильне в фальсификации баллов от жюри и зрителей. Так, артистов удивило, что сначала главный судья конкурса Ярослав Лодыгин оценил номер WELLBOY как "для внутреннего пользования", а затем отдал певцу высокий балл – 7.

Коллектив потребовал показать результат голосования на бумаге. Впрочем, по словам группы, перед их носом просто захлопнули дверь. Музыканты убеждены, что если бы там "было все чисто", то от них бы ничего не скрывали.

Соответствующее видео появилось в Сети.

В ответ группе заявили, что никакой фальсификации не было, а результат был в эфире финала.

Заметим, турнирная таблица выглядела так:

instagram.com/suspilne.eurovision

Впрочем, финалистов это не устраивает и теперь они "будуть думать о суде".

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