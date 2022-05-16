Kalush Orchestra вернулся в Украину: как встретили победителей "Евровидения-2022" — видео

Группа Kalush Orchestra и украинская делегация, которые победила в этом году "Евровидение", вернулась в Украину.

У музыкантов было специальное разрешение на выезд из страны. Когда конкурс закончился, артисты, как и обещали, вернулись.

В Украине победителей "Евровидения-2022" радостно встретили. Сначала Kalush Orchestra спели с пограничниками песню Stefania, а впоследствии с яворовской молодежью. Артистов поздравляли, дарили цветы и фотографировались с ними.

Отметим, после конкурса "Евровидение-2022" участники по возвращении в Украину планируют и дальше заниматься волонтерством. А кубок победителя "Евровидения-2022" Kalush Orchestra отдаст для продажи на благотворительном аукционе. Собранные средства музыканты отправят на гуманитарные нужды Украины и ВСУ.

Кроме того, музыканты планируют и дальше ездить по странам и рассказывать о войне в Украине.

"Планы — развиваться дальше. Прежде всего — это помогать Украине собирать средства, ездить по всему миру и говорить о войне в Украине, ведь, по-моему, культурный фронт не менее важен, чем военный. И он должен напоминать всему миру и объединять весь мир", — рассказал директор группы.

Читайте также: