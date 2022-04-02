Kalush Orchestra во Львове на Площади Рынок исполнил Stefania и заявил, что едет на "Евровидение"

Kalush Orchestra во Львове на Площади Рынок исполнил Stefania и заявил, что едет на "Евровидение"

Группа выступит на песенном конкурсе лично.

Сегодня, 2 апреля, группа Kalush Orchestra на Площади Рынок во Львове дала небольшой концерт, в рамках которого исполнила свою конкурсную песню для "Евровидения" Stefania.

Вместе с тем, солист группы Олег Псюк отметил, что последние несколько недель много говорили о судьбе Украины на международном песенном конкурсе. Организаторы мероприятия даже освободили Kalush Orchestra от необходимости записи резервного выступления. А в прямом эфире могли показать запись выступления коллектива с нацотбора на "Евровидение".

Впрочем, сегодня Олег Псюк официально подтвердил, что Kalush Orchestra едет на "Евровидение-2022" и лично выступит на международном музыкальном конкурсе:

"За последние несколько недель ставилось под вопрос участие Украины в "Евровидении" из-за ситуации в Украине, было много разных нюансов. Сейчас мы можем точно заявить, что Kalush Orchestra будет ехать в Турин выступать на "Евровидении" вживую", — сказал Псюк.

Он добавил, что сегодня они с группой впервые с начала полномасштабной войны встретились и порепитировали вживую, а не онлайн.

"И скоро мы будем ехать в честь поддержки Украины, в рамках "Евровидения" в тур по сбору средств. 3 числа будет подробная информация, какая страна будет первой. Следите за информацией в соцсетях", — сказал лидер группы Kalush Orchestra.

Это значит, что группа примет участие в промоконцертах накануне "Евровидения", где планирует собирать средства для помощи Украине.

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