Kalush Orchestra выпустил эмоциональный клип на Stefania, снятый в руинах Бучи и Ирпеня: "Не для слабонервных"

Kalush Orchestra выпустил эмоциональный клип на Stefania, снятый в руинах Бучи и Ирпеня: "Не для слабонервных"

Группа Kalush Orchestra, триумфально победившая на конкурсе "Евровидение-2022" выпустила эмоциональный клип на победную песню Stefania.

В видео вошли жесткие кадры зверств российских оккупантов в Буче, Ирпене и Гостомеле. Именно в этих городах коллектив снял видео. Как отметил солист Kalush Orchestra Олег Псюк, война полностью поменяла смысл этой песни, что отразилось в клипе.

Как известно, с самого начала Псюк посвятил композицию своей маме Стефании. Однако с началом полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны Stefania для многих стала символом, олицетворяющим нашу родину.

"Мы этот клип снимали в Буче, Ирпене и Гостомеле – кадры не для слабонервных, бьет очень глубоко и больно!" – прокомментировали премьеру участники группы.

Напомним, что сегодня ночью группа Kalush Orchestra одержала для Украины победу на конкурсе "Евровидение-2022" с большим отрывом от конкурентов. В общей сложности в сумме баллов от зрителей и жюри Kalush Orchestra получил 631 балл, на втором месте оказалась Великобритания с суммой баллов 466, тройку лидеров закрывает Испания с баллами – 459.

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