Kalush Orchestra выпустил первый англоязычный трек и сказочный клип к нему: KilimWoman, мольфар и ракеты

Украинская группа Kalush Orchestra выпустила свой первый англоязычный трек Changes. Вместе с ним состоялась премьера атмосферного видео к композиции.

Как рассказал фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк, новая песня – о доме, в котором мы живем и научились защищать. Видео было снято в традиционном украинском доме, в перерыве между концертами в Польше.

В клипе участники Kalush Orchestra превратились в сказочных героев. Дом и земля вокруг них - сказочное царство. Они ходят по просторным полям и поют в высокой траве, входя в гармонию с природой. Но наступает гроза, и вместе с непогодой с неба падают неразорвавшиеся снаряды и ракеты.

В клипе Kalush Orchestra Тимофей Музычук, который играет на сопилке, перевоплощается в карпатского мольфара (лицо со сверхъестественными способностями), а еще здесь впервые появляется мистическая героиня KilimWoman – именно ее голос мы слышим в начале трека. Таинственная KilimWoman еще не раз появится в будущих работах группы.

По словам режиссера Леонида Колосовского, этот клип — история о нашем Доме, который изменился навсегда, потому что увидел горе, боль и потерю. Когда на землю приходит враг, каждый защищает свой Дом, как может.

"Это рассказ о магических персонажах семьи Kalush Orchestra. Каждый член этой семьи имеет свою суперсилу и своим способом защищает Дом. Кто-то – молитвой, кто-то – делом, кто-то – правдой, кто-то – духовностью, а кто-то – магией. Как заведено в Семьи, все члены семьи очень разные, но они вместе и каждый из них любит свой Дом", – говорит режиссер.

Kalush Orchestra в этом году снова будет много играть за границей, где продолжит сбор средств на помощь Украине – как для ВСУ, так и для восстановления уничтоженных россиянами заведений культуры. В 2022 году группа собрала невероятные 60 миллионов гривен (1,6 миллиона долларов).

С момента победы на песенном конкурсе "Евровидение" в прошлом году Kalush Orchestra поехали в тур по США, сыграв 18 концертов за 3 недели. Клип на "Stefania", песню-победительницу "Евровидения-2022" набрал на YouTube более 50 миллионов просмотров. Пользователи TikTok сняли 330 тысяч видео под "Stefania", а суммарно на стриминговых платформах песню прослушали 52 миллиона раз.

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