Kalush Orchestra выступил на итальянском фестивале Madonna della Madia: сюрприз от детей и номер с переселенцами

Kalush Orchestra вернулся в Италию через три месяца после победы в Турине на "Евровидении-2022" и перед длительным туром по Северной Америке, который начнется в октябре.

Их присутствие в Италии стало посланием мира и надежды, чтобы внимание к войне, начатой Россией, продолжало оставаться высоким.

Kalush Orchestra на фестивале в Италии / Фото: Federica Signorile

Kalush Orchestra на фестивале в Италии / Фото: Federica Signorile

"Распространяя нашу музыку, мы продолжаем информировать весь мир о том, что в нашей стране идет война. Мы будем продолжать это делать и передавать нашу музыку и нашу культуру", — такими словами украинский рэпер Олег Псюк, фронтмен Kalush Orchestra, представил концерт в Монополе.

Kalush Orchestra на фестивале в Италии / Фото: Federica Signorile

Kalush Orchestra на фестивале в Италии / Фото: Federica Signorile

Отличием от всех других концертов Kalush Orchestra итальянского стало участие украинских детей-переселенцев из Черноморских игр, которые станцевали и спели под Stafania на сцене. Среди них была и 8-летняя Вероника Морская, участница "Голос країни. Діти" и победительница "Україна має талант".

Таким образом, Kalush Orchestra принял участие в инициативе международной благотворительной платформы "Для детей ради будущего".

"На сегодняшний день, почти 1000 невинных детей пострадали от военных действий России. Еще тысячи нуждаются в психологической реабилитации. Сегодня мы призываем помочь 5 тысячам украинских детей получить психологическую реабилитацию", — отметил Олег Псюк со сцены, призвав всех неравнодушных приобщаться и донатить средства.

Kalush Orchestra на фестивале в Италии / Фото: Federica Signorile

Kalush Orchestra на фестивале в Италии / Фото: Federica Signorile

Не обошлось и без приятных сюрпризов. Маленькие поклонники удивили Олега Псюка подарком. До начала концерта в Монополе, во время неформальной встречи с детьми и молодежью Италии и детьми-переселенцами из Украины, поклонники вручили лидеру Kalush Orchestra шоколадку, дизайн обертки которой создали сами.

Kalush Orchestra на фестивале в Италии / Фото: Federica Signorile

Kalush Orchestra на фестивале в Италии / Фото: Federica Signorile

"Теперь кроме шоколадки "Оленка" можно запустить еще и "Олежку", — шутит Олег Псюк, в ответ на шоколадку с его изображением.

Группа Kalush Orchestra активно помогает украинцам и ВСУ, продемонстрировав это еще на песенном конкурсе. После этого участники устраивали благотворительные аукционы, где собирали средства для нужд Украины. Группа даже продала на аукционе хрустальный микрофон "Евровидения-2022".

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