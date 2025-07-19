Kalush Orchestra заявили о новой участнице: известная блогерша присоединилась к коллективу

Kalush Orchestra и Симбочка / © instagram.com/kalush.official

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Победитель "Евровидения-2022", группа Kalush Orchestra сообщила о неожиданном пополнении - к команде присоединилась популярная блогерша Симбочка.

Новость Симбочка сообщила лично на странице в Instagram. Блогерша поделилась, что отправится с мужским коллективом в тур и будет выступать вместе с ними на сцене.

"Йо! Это Симбочка. Апдейт: теперь я в составе группы Kalush. Впереди много сцен, много городов, много дорог. Теперь меня станет больше - и на афишах, и вживую. Следите за турами, будет горячо", - написала звезда Сети.

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Kalush Orchestra и Симбочка / © instagram.com/kalush.official

Kalush Orchestra и Симбочка / © instagram.com/kalush.official

Интересно, что заявление появилось вскоре после того, как Симбочку заметили в компании КилимМена - танцора группы Владислава Курочки. Во время церемонии Blogger Awards 2025 они публично обменялись поцелуем, что вызвало волну обсуждений в соцсетях.

Пока группа не делится подробностями, какая именно роль у Симбочки. Однако, под одним из комментариев под собственным постом она призналась, что это точно не касается вокала.

"У меня много сторон, которые я развивала и хочу развивать, не обязательно певицей, хотя и в этом я бы очень хотела себя попробовать", - заинтриговала блогерша.

Напомним, недавно легендарная группа The Rasmus приехала в Киев с особой целью.

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