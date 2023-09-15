KALUSH раскачал поклонников премьерой украино-польского трека с известным артистом из Польши

Группа KALUSH представила новый энергичный трек вместе с польским исполнителем GrubSon и украинским рэпером Mykola Vynar.

Артисты раскачали поклонников песней Lalala, в которой объединили украинский и польский языки. Как рассказал фронтмен KALUSH, этот трек они создали еще два года назад, но ждали удобного времени, чтобы показать фанам на усмотрение.

"Этот трек был написан более двух лет назад и лежал ждал своего времени. Как вы поняли, его время пришло. Идея трека принадлежит Mykola Vynar, я предложил приобщить GrubSon, с которым познакомился однажды в Польше на фестивале. Вышел этакий трек", — рассказал рэппер.

По словам артистов, в треке они сравнили музыку с наркотиками, поскольку музыка действительно может влиять на наше настроение и поведение.

"В нашем новом фити говорится о чувстве зависимости от музыки и ее влиянии на жизнь. Мы будто сравнили музыку с наркотиками, поскольку музыка действительно может влиять на наше настроение и поведение", — говорят в группе.

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