Kalush требует уволить представительницу компании, которая занималась подсчетом голосов на нацотборе

Олег также прокомментировал увольнение Ярослава Лодыгина.

Лидер групп Kalush и Kalush Orchestra Олег Псюк заявил, что представительницу аудиторской компании, которая занималась подсчетом зрительских голосов, необходимо уволить.

По словам Олега, они до сих пор не получили результаты зрительского голосования. Компания же отказывается выходить на связь с коллективом.

"Я напоминаю, что аудиторская контора до сих пор не дала нам реальных результатов зрительского голосования. Более того, они даже не вышли на связь, а тогда они просто от нас закрылись, окружили нас охранниками. А когда вышла эта женщина, она сказала: "Нет карточки, она исчезла", — рассказал в своем Instagram Олег.

Kalush Orchestra / instagram.com/kalush.official

Музыкант убежден, что Елену Волкову следует уволить. По его словам, это будет справедливо. К слову, вчера уволили Ярослава Лодыгина с должности члена правления Суспильного.

"Поэтому я думаю, что будет справедливо: уволили Лодыгина, то стоит уволить и ее. И чтобы больше эта контора не занималась нацотбором на "Евровидение". И вообще, нужно разобраться в этой ситуации. Мы хотим увидеть протокол", — добавил Псюк.

Kalush Orchestra / instagram.com/kalush.official

Также Олег прокомментировал и увольнение Ярослава Лодыгина. Он отметил, что "справедливость победила".

"Жаль, что он не сам ушел, как обещал", — прокомментировал Псюк.

Kalush Orchestra / instagram.com/kalush.official

Напомним, в финале нацотбора Kalush Orchestra получил 6 баллов от жюри и 8 баллов от зрителей, а Alina Pash получила 8 от жюри и 7 от зрителей. Группу озадачила путаница во время оглашения баллов и отказ показать лист с итогами голосования украинцев.

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