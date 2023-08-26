KALUSH тронул премьерой лирической песни, которую посвятил своей любимой в ее день рождения

Украинский исполнитель KALUSH выпустил лирическую композицию "А ти знала" в честь дня рождения своей девушки Александры.

Как поделился Олег Псюк (настоящее имя артиста), он хотел передать в новом треке свои чувства к любимой и поделиться воспоминаниями об их счастливых мгновениях вместе.

"Я посвятил этот трек своей малышке, кроме мультика в видео можно увидеть много кадров из нашего семейного архива", — рассказал рэп-исполнитель.

В группе рассказали, что музыку к песне Олег написал вместе с Андреем Вдовиченко, а за строительство и мастеринг отвечал Станислав Черный.

"Его, бейба, сегодня в твой День рождения я хочу пожелать тебе здоровья. Это основное и единственное, чего я желаю по нескольким причинам: во-первых, это один из главных аспектов от которого зависит счастье; во-вторых, здоровье нельзя купить ни за какие деньги. Ну и в-третьих, и самое главное, потому что все остальное в этой жизни, дам тебе я. С днем рождения Белоброва!", — обратился к любимой Псюк.

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