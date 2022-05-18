Камалии – 45: артистка рассказала о подарке от мужа-миллиардера на юбилей за более миллиона евро

Камалии – 45: артистка рассказала о подарке от мужа-миллиардера на юбилей за более миллиона евро

Сегодня, 18 мая, день рождения отмечает украинская певица Камалия – артистке исполняется 45 лет.

Этот день она встречает в кругу самых дорогих людей: любимого мужа и детей. Настоящие друзья певицы, несмотря на расстояние и непростую ситуацию в стране, объединились и решили сделать для нее сюрприз: известные артисты, клипмейкеры, продюсеры, врачи и даже солдаты с передовой поздравили Камалию с ее юбилеем.

Ее муж Мохаммад Захур, мать Инна Петровна, дочери Арабелла и Мирабелла, Ольга Сумская, Наталья Могилевская, Павел Шилько, Елена Винярская, Павел Зибров, Виктор Павлик и многие другие обратились в видео обращении, где среди пожеланий символическими стали "45 юбилейных фактов того, за что близкие и друзья любят Камалию".

"Камалия, ты была и являешься настоящей украинкой, ты всегда на передовой!" – поздравил Павел Зибров.

"Ты — мой самый добрый и душевный человек, поздравляю!" – с теплым пожеланием прокомментировала Наталья Могилевская.

"За что я люблю Камалию… Она олицетворяет в себе ум, красоту и невероятную силу, которая помогла ей стать такой потрясающей женщиной, мамой, любимой актрисой и певицей", — отметила Ольга Сумская.

До начала войны в Украине певица ежегодно праздновала день рождения с большим размахом и гостеприимно встречала гостей на своих концертах и благотворительных мероприятиях. Но сегодня, в непростое время для нашей страны, Камалия, которой пришлось увидеть своими глазами и пережить все зло, которое пришло на наши земли, решила для себя, что традиционное празднование состоится вместе с великой победой Украины. Сейчас певица официально находится в Англии с мужем и дочерьми и помогает многим украинцам.

"Подарком от моего мужа на 45-й мой день рождения стало самое ценное – более миллиона евро мы потратили на строительство специального жилья для беженцев из Украины в Германии. Там смогут разместиться 750 семей", — рассказала Камалия.

"У меня более семи тысяч сюрпризов и положительных причин любить Камалию. Она настоящая патриотка, которая хочет, чтобы ее страна победила эту войну. Она не находится дома, ежедневно моя жена дает концерты в разных странах, собирает средства на помощь ВСУ, посещает беженцев, присылает гуманитарную помощь в Украине. Камалия могла бы наслаждаться жизнью и спокойно пребывать в Лондоне, но она никогда не поставит свое удовольствие перед своими обязанностями", — прокомментировал муж артистки Мохаммад Захур.

Камалия с дочерьми и мужем / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица поделась, как только завершатся ее благотворительные концерты за границей, она сразу вернется в родительский дом. В планах подготовка к большому туру по Украине.

Читайте также: