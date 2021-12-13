Камалия без макияжа показала, как готовила с двойняшками котлеты

Девочек учила жарить котлеты мама артистки.
Украинская певица Камалия отправилась в гости к своей маме – Инне Петровне.
Компанию звезде составили ее дочери: Арабелла и Мирабелла. Впрочем, путешествие к бабушке для двойняшек оказалось не только приятным и радостным, но и полезным. Бабушка научила 8-летних девочек жарить котлетки.
Об этом рассказала в своем Instagram Камалия. Она опубликовала видео, на котором без единой капли декоративной косметики и в домашнем халате показала процесс приготовления блюда.
"Мастер-класс от бабушки для внучек по приготовлению вкуснейших котлет", — поделилась звезда.
Кстати, на видео Инна Петровна была изображена в защитной маске. Как рассказала мама Камалии, она немного заболела. У нее двусторонний бронхит.
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