Камалия без макияжа показала, как готовила с двойняшками котлеты

Камалия без макияжа показала, как готовила с двойняшками котлеты

Девочек учила жарить котлеты мама артистки.

Украинская певица Камалия отправилась в гости к своей маме – Инне Петровне.

Компанию звезде составили ее дочери: Арабелла и Мирабелла. Впрочем, путешествие к бабушке для двойняшек оказалось не только приятным и радостным, но и полезным. Бабушка научила 8-летних девочек жарить котлетки.

Дочери Камалии учатся жарить котлеты / instagram.com/kamaliyaofficial

Об этом рассказала в своем Instagram Камалия. Она опубликовала видео, на котором без единой капли декоративной косметики и в домашнем халате показала процесс приготовления блюда.

Камалия без макияжа / instagram.com/kamaliyaofficial

"Мастер-класс от бабушки для внучек по приготовлению вкуснейших котлет", — поделилась звезда.

Кстати, на видео Инна Петровна была изображена в защитной маске. Как рассказала мама Камалии, она немного заболела. У нее двусторонний бронхит.

Мама Камалии / instagram.com/kamaliyaofficial

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