Камалия без макияжа восхитила фотографией с двумя дочками после длительной разлуки

Украинская певица Камалия наконец-то смогла увидеть дочерей-близнецов — Арабеллу и Мирабеллу.

Знаменитость поделилась на свои странице в Instagram милой фотографией вместе с девушками. Камалия позировала без макияжа в объятиях 9-летних дочерей.

"Наконец-то вместе! Какое же это счастье — быть рядом со своими дочерьми", — написала под фотографией певица.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Отметим, что сейчас звездная мама не имеет возможности постоянно видеться со своими дочерьми из-за напряженного концертного графика, а также из-за того, что на время войны девушки поехали учиться в Великобританию. Как ранее рассказывала Камалия, они с отцом детей Мохаммадом Захуром приняли решение, что Арабелла и Мирабелла должны быть в безопасности, поэтому живут вместе с отцом в Лондоне.

Отметим, что после громких новостей о разводе с пакистанским миллиардером Камалия все чаще стала появляться в бывшей компании. Так, например, на днях Захур устроил роскошный сюрприз ко дню рождения певицы в Каннах.

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