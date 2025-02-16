Камалия честно ответила, возможно ли ее воссоединение с бывшим Захуром и кто ее сейчас обеспечивает

Украинская певица Камалия высказалась о разводе с бывшим мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром.

Исполнительница поделилась, видит ли в будущем себя рядом с миллиардером снова в браке. Камалия в интервью "Люкс ФМ" дала неоднозначный ответ, переведя ответственность на судьбу. Тем не менее, звезда не скрывает, что сейчас Захур продолжает закрывать ее финансовые потребности, несмотря на развод. Камалия, в свою очередь, дополнительных источников дохода, кроме роялти, соцсетей и выступлений, не имеет.

"Жизнь не без сюрпризов, всякое бывает. Пока точно нет (не будем воссоединяться - прим. ред.). Но все на нем (финансовые расходы – прим. ред.). У нас не было раздела имущества. Дом на Захура, но я смотрю за ним. Туда приезжают дети и Захур. Когда они за границей, то там живу", - рассказала знаменитость.

Камалия с экс-супругом и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Также интересно на развод супругов отреагировала мама Камалии. По словам певицы, родной человек до сих пор не верит этой новости:

"Мама до сих пор не хочет в это верить и воспринимать. Она говорит: "У меня один зять. Он есть и будет", - смеясь, сказала исполнительница.

Камалия с мамой

Напомним, недавно Камалия поделилась откровенным признанием, почему сейчас у нее не получается построить новые отношения.

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