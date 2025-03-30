Камалия чувственно поздравила маму с днем рождения и призналась, как она посодействовала ее успеху

Камалия с мамой

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Украинская певица Камалия сообщила о празднике в семье.

Сегодня, 30 марта, мама звезды Инна отмечает день рождения. По случаю праздника исполнительница посвятила имениннице пост и показала кадры с ней из самыми счастливыми воспоминаниями. Кроме того, Камалия публично обратилась к маме с благодарностью и пожеланиями на будущее.

"Мамочка моя самая дорогая, поздравляю тебя с Днем рождения! Ты всегда верила в меня больше, чем я сама, и помогала расти, превращая мечты в реальность. Пусть твое сердце всегда будет преисполнено любви, а душа цветет от счастья и тепла! Люблю тебя безгранично, моя непревзойденная мамочка!" – растрогала певица.

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Мама Камалии / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия с мамой / © instagram.com/kamaliyaofficial

В то же время знаменитость сделала признание, что без родного человека не смогла бы добраться до таких карьерных вершин. Все потому, что именно именинница всегда поддерживала ее и помогала на первых этапах творчества.

"Ты всегда являешься моим неизменным лучиком солнца, моей горячей поддержкой и одновременно самой мудрой наставницей. Именно благодаря тебе я смогла развивать свой талант, потому что ты стала моим первым продюсером, учителем и вдохновением", - добавила артистка.

Мама Камалии / © instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, в этот день у дочери певицы Веры Брежневой день рождения. Соня Киперман показала, как оригинально отпраздновала 24-летие за границей.