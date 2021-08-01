Камалия чувственно поздравила мужа с 66-летием и сообщила, почему любимый не будет праздновать

Камалия чувственно поздравила мужа с 66-летием и сообщила, почему любимый не будет праздновать

Мохаммад Захур празднует день рождения 1 августа.

Известная украинская певица Камалия празднует день рождения мужа.

Так 1 августа ее любимому, пакистанскому миллиардеру Мохаммаду Захуру исполняется 66 лет. По этому случаю артистка опубликовала в Instagram фото-коллаж, где появилась их семья, и адресовала имениннику трогательные строки.

instagram.com/kamaliyaofficial

"Дорогой наш папуля, поздравляем! Я благодарна Богу, что подарил мне тебя! Я благодарна судьбе, что ты стал моей половинкой! Ты - самый лучший в мире муж, самый лучший в мире папа! Ты - наша опора, поддержка, защита. Мы тебя очень-очень сильно любим! Неиссякаемой тебе энергии, здоровья, силы, терпения, удачи в бизнесе! Я все сделаю, чтобы ты был самым счастливым человеком в этом мире! Спасибо, что делаешь все для нашего счастья! С днём рождения, дорогой", — написала звезда.

Также Камалия сообщила, что сегодня Мохаммад не празднует день рождения. Сестра именинника находится в больнице и борется с коронавирусом: "Прошу вас, помолитесь о ее здоровье".

В комментариях фаны присоединились к трогательному поздравлению и пожелали сестре Захура скорейшего выздоровления.

Поздравляю с днем рождения! Пусть сестренка выздоравливает. Вашей семье благополучия

C Днем рождения! Много лет ему счастливой жизни. А сестра его пусть выздоравливает. Здоровье ей. Все будет хорошо

Красивая семья

Напомним, не так давно Камалия показала своего отца в день его рождения. Артистка поделилась архивными фото.

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