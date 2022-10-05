Камалия довела до слез новым клипом, в котором показала своих коней, убитых оккупантами

Украинская певица Камалия выпустила новую проницательную композицию "Кулями" и эмоциональный клип к ней.

Камалия представила новую украиноязычную лирическую песню "Кулями", записанную с украинским рэпером Paul Hank, и эмоциональный клип к ней.

Это уже третья музыкальная работа исполнительницы из альбома "Сильна, як ніколи". Режиссером видео выступила Елена Винярнская.

В клипе "ожили" все страшные воспоминания Камалии, которые она пережила с начала войны. Разрушены дома, подорванные автомобили, оккупированные города… Ужас, страх и безумная страсть певицы — кони.

Как мы писали ранее, после того, как ВСУ освободили Бучу, звезда узнала, что рашисты расстреляли ее лошадей и заминировали конюшню. Камалия потеряла своего любимца Тоти-Сеньора, который считался надеждой конного спорта Украины, ведь был сыном легендарного нидерландского рекордсмена Тотилоса.

"Песню "Кулями" для меня написали черниговские авторы, которые лично пережили все ужасы российской агрессии. Когда ее пою, едва сдерживаю слезы! Верю, что Украина победит, спасибо ВСУ за наши освобожденные города! Спасибо, что жизнь продолжается!" – прокомментировала премьеру певица.

В свою очередь, фаны Камалии признались, что ее новая работа не оставила их равнодушными: "С первых слов песни я уже не плакала, а рыдала! Господи, какие сильные слова, наполненные магией Украины, Боже храни нас", "Очень сильная песня, слезы на глазах", "Какая песня душевная, хочется плакать".

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