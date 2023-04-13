Камалия и Мохаммад Захур разводятся: история любви пары длиной в 20 лет

Украинская певица Камалия шокировала поклонников новостью, что разводится с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром.

Пара прожила вместе 20 лет, а в браке у них родились дочери-двойняшки – Арабелла и Мирабелла.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, как зарождалась любовь Камалии и Мохаммада Захура.

История знакомства и неожиданная свадьба

Украинская исполнительница познакомилась с пакистанским миллиардером в 2003 году на встрече бизнесменов в ресторане, куда пригласил Камалию приятель. Украинка сразу понравилась Мохаммаду Захуру. Миллиардера покорил голос артистки, а также ее внешность. В ресторане мужчина записал себе номер телефона Камалии, после чего без колебаний пригласил на первое свидание.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: Светская жизнь

Во время встречи Мохаммад Захур был серьезно настроен. Он признался Камалии в любви и предложил жить вместе.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Хотя исполнительницу и настораживала и даже пугала такая решимость мужчины, но она дала ему шанс. А вот о свадьбе артистка даже не думала. Однако Мохаммад Захур обманом выдал Камалию за себя замуж.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Муж привез возлюбленную к себе на Родину якобы на свадьбу знакомого. Мохаммад Захур предложил надеть Камалии красное сари. Когда они приехали на свадьбу друга, артистка оказалась на собственной. Пару начали осыпать цветами, а миллиардер сделал предложение певице, на что она ответила "да".

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Для Камалии это стал первый брак, а вот для Мохаммада Захура – второй. Он находился в отношениях с россиянкой, и у них есть двое совместных детей – Арман и Татьяна.

Сказочная супружеская жизнь

После свадьбы с миллиардером в Камалии началась жизнь, как в сказке. Муж радовал жену драгоценными подарками – украшениями и нарядами. Он делал возлюбленной оригинальные сюрпризы, возил отдыхать в разные страны, в частности они летали на личном самолете бизнесмена.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Также Мохаммад Захур спонсировал певческую карьеру звезды и устраивал концерты.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Тем временем в сентябре 2013 года пара стала родителями дврйняшек. Камалия родила двух дочерей – Арабеллу и Мирабеллу.

Камалия с экс-мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Неожиданный развод и вероятная причина

Супружеская жизнь пары казалась идеальной. Однако Камалия ошеломила новостью, что после 20 лет брака разводится с мужем. Артистка в своем посте, где делилась печальным известием, отметила, что они больше года работали над отношениями, однако пришли к выводу, что лучше им быть отдельно друг от друга.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Причины развода исполнительница не называла, но вполне возможно, что черная кошка между парой пробежала из-за дочери Мохаммада Захура от предыдущего брака. Камалия рассказывала, что у нее с Татьяной возникали ссоры на фоне войны в Украине. В частности, девушке было обидно слышать, когда певица могла негативно высказаться о россиянах. В конце концов, Камалия собрала вещи и переехала из Лондона, где они с семьей жили в доме Татьяны, в Украину.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Впрочем, больше всего певицу огорчило то, что ее муж принял сторону дочери. Как рассказывала Камалия, на этом фоне у нее с Мохаммадом Захуром возник серьезный конфликт, которого за 20 лет супружеской жизни между ними еще не было.

Камалия с экс-мужем и детьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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