Камалия испугала фанов неудачным макияжем в новом клипе: "То ли Боря Апрель, то ли Повалий"

На странице в Instagram Камалия запостила отрывок из клипа на новую композицию "Війна" и отметила, что вскоре состоится премьера.

В видео певица появится в двух вышитых платьях — желтом и белом, там будут присутствовать кадры Киева, Родины-мать, украинских полей и самих украинцев.

Однако больше всего внимание поклонников Камалии привлек ее макияж. Он выглядит настолько неестественным, что артистку было трудно узнать. Как признались фаны, они сначала подумали, что на видео "Боря Апрель или Повалий":

Песня хорошая, а макияж просто ужас

Все классно. Но, я думала, то Повалий воскресла

Вот смотрю и не понимаю, то ли Боря Апрель, то ли Повалий! А это Камалия. Увольте своего визажиста, это жесть!

Что-то визажист перестарался

В свою очередь Камалия, увидев огромное количество отзывов о ее необычном макияже, решила ответить фанам и успокоить их. По словам исполнительницы, таким ее мейк-ап задумывался специально: "Любимые мои, не беспокойтесь вы так за мой макияж, так было задумано! Может, кто-то догадается, что мы этим хотели сказать?" – написала Камалия. Впрочем, у фанатов пока никаких вариантов нет.

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