Камалия, Комаров и Павлик: украинские звездные супруги с большой разницей в возрасте

Известны пары доказывают, что возраст для любви — не помеха.

Говорят, любви все возрасты покорны.

Эти слова также доказывают на собственном примере известные украинские пары, которые, несмотря на большую разницу в возрасте, создали прочную семью. Редакция ТСН.ua предлагает вспомнить 5 пар украинского шоу-биза, которые не переживают из-за возраста и окунулись в любовь с головой.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова — 28 лет

instagram.com/repyahovakate

В мае в 2020-м тогда еще 54-летний народный артист Украины женился на своим концертным директором Екатериной Репяховой, которая младше на 28 лет. Эту историю можно было бы даже экранизировать, ведь с детства Катя была фанаткой звезды, ходила на его концерты и даже сделала совместное фото с кумиром, когда еще была маленькой.

instagram.com/repyahovakate

Судьбоносное знакомство с певцом состоялось в гостинице в Николаеве, где артист и его фанатка остановились после концерта. Номера будущих супругов оказались рядом.

instagram.com/repyahovakate

В декабре в 2019-м Павлик сделал молодой возлюбленной предложение, а в мае в 2020 году влюбленные расписались. Пара часто шутит о своей разнице в возрасте. Ведь Павлик даже старше своей тещи.

instagram.com/repyahovakate

15 июня в этом году у пары родился сын Михаил.

instagram.com/repyahovakate

Камалия и Мохаммад Захур — 22 года

instagram.com/kamaliyaofficial

Популярная украинская певица Камалия моложе любимого, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура на 22 года. Звездные супруги познакомились 18 лет назад на одной из закрытых вечеринок. Через неделю они начали жить вместе, а в 2003 году поженились.

instagram.com/kamaliyaofficial

Сейчас супруги воспитывают 7-летних двойняшек — Арабеллу и Мирабеллу.

instagram.com/kamaliyaofficial

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко — 15 лет

Светская жизнь

Супруги телеведущих Дмитрий Комаров и Александр Кучеренко имеют разницу в возрасте в 15 лет. Впервые Дмитрий увидел Александру в 2016 году на конкурсе "Мисс Украина", где девушка участвовала, а ведущий был судьей. Однако их отношения начались позже, когда Комаров пригласил Кучеренко к себе в офис. Там они провели 4 часа за интересной беседой. Тогда между ними промелькнула искра.

instagram.com/aakucherenko

Во время участия в "Танцях з зірками" Александра и Дмитрий уже были парой, но тщательно это скрывали. До свадьбы влюбленные встречались два года, но не жили вместе. Съехались они только после регистрации отношений в июне в 2019-м в Иерусалиме. Влюбленные много путешествуют и наслаждаются друг другом.

instagram.com/komarovmir

instagram.com/aakucherenko

Оля Полякова и Вадим — 15 лет

instagram.com/polyakovamusic

Любовь певицы Оли Поляковой и бизнесмена Вадима зародилась в 2003 году. Тогда 19-летняя артистка выступала на корабле, на дне рождения будущего мужа. Вадим, который был женат, сразу влюбился. Вскоре мужчина развелся с первой женой, и уже в 2004 году пошел под венец с Олей. Разница в возрасте в 15 лет не стала препятствием для прочного брака. Оля рассказывала, что вместе им очень весело.

instagram.com/polyakovamusic

Пара воспитывает двух дочерей — 16-летнюю Марию и 9-летнюю Алису.

instagram.com/polyakovamusic

Юлия Думанская и Григорий Козловский — 20 лет

instagram.com/julia_dumanska

В 2018 году певица Юлия Думанская, которой на тот момент было 27 лет, вышла замуж за львовского бизнесмена Григория Козловского. Мужчина старше своей избранницы на 20 лет.

Через месяц артистка объявила о беременности. Красавица подарила предпринимателю четвертого ребенка — дочь Диану, которая стала для артистки первенцем. В мае в прошлом году у пары родился сын, которого назвали Яремой.

instagram.com/julia_dumanska

instagram.com/julia_dumanska

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фото звезд за 40, которые роскошно выглядят в бикини. Украинские и голливудские звезды на собственном примере доказывают, что возраст — не помеха красоте.

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